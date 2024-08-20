包含通用型可互换附件的旋转式清洗刷配有释放杆，可在不接触污垢的情况下快速轻松地更换附件。另配有透明盖，可提供令人印象深刻的清洁体验。建议使用高压清洗刷对各种表面进行彻底清洁，例如油漆、玻璃或塑料。亦可以按需通过高压清洗机施加清洁剂。WB 120 配备了新的变速箱，比前代产品拥有更强劲的动力，由此实现有效和彻底的清洁。旋转清洗刷适用于所以卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。Car & Bike和Home & Garden可互换附件均单独提供，专为精细和耐用的表面而设计，并且与WB 120清洗刷和前代型号WB 100产品兼容。