WB 120旋转式清洗刷
带有可互换附件的旋转式清洗刷，用于清洁所有光滑表面，如油漆、玻璃或塑料。得益于集成式的释放杆，可快速轻松地更换附件。
包含通用型可互换附件的旋转式清洗刷配有释放杆，可在不接触污垢的情况下快速轻松地更换附件。另配有透明盖，可提供令人印象深刻的清洁体验。建议使用高压清洗刷对各种表面进行彻底清洁，例如油漆、玻璃或塑料。亦可以按需通过高压清洗机施加清洁剂。WB 120 配备了新的变速箱，比前代产品拥有更强劲的动力，由此实现有效和彻底的清洁。旋转清洗刷适用于所以卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。Car & Bike和Home & Garden可互换附件均单独提供，专为精细和耐用的表面而设计，并且与WB 120清洗刷和前代型号WB 100产品兼容。
特点和好处
旋转刷头
- 柔和和高效的清洁作用
通过释放杆更换附件
- 更快、更容易地更换附件，不接触灰尘。
通过高压清洗机使用洗涤剂
- 强力和高效的清洗作用
透明的外壳
- 强大的技术为您带来的愉快的清洁体验。
与花园水管适配器兼容
- 在不使用高压清洗机的情况下，可将所有Kärcher刷子与花园水管快速连接。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,4
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|309 x 153 x 135
视频
应用领域
- 车辆
- 冬季花园
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 清洁车库门
- 百叶窗/卷帘
- 清洁屏幕配件
- 清洁窗台
- 清洁阳台围板