WB 120旋转式清洗刷（汽车和摩托车用）
温和地清洁汽车和摩托车：旋转式清洗刷带有创新的超细柔软纤维制的汽车和摩托车可互换附件。可在60°C的水温下机洗。
使用释放杆可快速轻松地更换新型Car & Bike可互换附件，不会接触到污垢，设备地透明外壳提供出色的清洁体验。得益于巧妙的粘扣带，两段式附件的布料部分可以在清洁后取下，并在60°C的温度下机洗。带有柔软超细纤维布的高压清洗刷非常适合温和清洁汽车和摩托车。亦可按需通过高压清洗机施加清洁剂。WB 120配备了新的变速箱，比前代型号拥有更大的动力，可实现有效且彻底的清洁。旋转式清洗刷可连接到所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。通用型和Home & Garden（单独提供）可互换附件适用于所有光滑表面，尤其是耐腐蚀表面，并兼容WB 120及其前代产品WB 100。
特点和好处
旋转刷头
- 柔和和高效的清洁作用
通过释放杆更换附件
- 更快、更容易地更换附件，不接触灰尘。
创新性的微纤维附件，带钩环扣件
- 第一个用于旋转式高压清洗机刷的可更换可清洗的纺织品附件。
特别温和的清洁
- 是清洁油漆等易损表面的理想选择。
可拆卸，可清洗
- 可在60℃以下机洗。
通过高压清洗机使用洗涤剂
- 强力和高效的清洗作用
透明的外壳
- 强大的技术为您带来的愉快的清洁体验。
与花园水管适配器兼容
- 在不使用高压清洗机的情况下，可将所有Kärcher刷子与花园水管快速连接。
技术说明
技术数据
|纤维布
|75%涤纶，25%聚酰胺
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,4
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|296 x 142 x 140
视频
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁