使用释放杆可快速轻松地更换新型Car & Bike可互换附件，不会接触到污垢，设备地透明外壳提供出色的清洁体验。得益于巧妙的粘扣带，两段式附件的布料部分可以在清洁后取下，并在60°C的温度下机洗。带有柔软超细纤维布的高压清洗刷非常适合温和清洁汽车和摩托车。亦可按需通过高压清洗机施加清洁剂。WB 120配备了新的变速箱，比前代型号拥有更大的动力，可实现有效且彻底的清洁。旋转式清洗刷可连接到所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。通用型和Home & Garden（单独提供）可互换附件适用于所有光滑表面，尤其是耐腐蚀表面，并兼容WB 120及其前代产品WB 100。