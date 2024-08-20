WB 130旋转清洁刷
始终处于运动状态：带有可互换附件的旋转清洗刷可清洁油漆、玻璃或塑料等光滑表面。集成释放杆可快速更换附件。
当与可互换的通用附件结合使用时，Kärcher的WB 130旋转清洗刷特别适用于油漆、玻璃或塑料等表面。强力旋转确保有效彻底清洁。清洗刷有一个释放杆，可以在不接触灰尘的情况下快速轻松地更换附件，并配有一个透明的盖子，提供令人印象深刻的清洁体验。如果需要，也可以使用洗涤剂，并将刷子连接到压力清洗机上。清洗刷适用于K 2至K 7范围内的所有Kärcher压力垫圈。这两种可互换的汽车和自行车以及家庭和花园附件可单独提供，特别适用于精致或耐腐蚀的表面。
特点和好处
旋转刷头
- 柔和和高效的清洁作用
- 方便舒适的清洁
通过释放杆更换附件
- 更快、更容易地更换附件，不接触灰尘。
- 始终保持双手清洁
- 为不同的应用程序选择正确的附件
将刷子连接到压力清洗器上的洗涤剂应用
- 强力和高效的清洗作用
透明的外壳
- 强大的技术为您带来的愉快的清洁体验。
综合猪鬃
- 减少喷水，保护使用者和周围环境。
与花园水管适配器兼容
- 连接至花园软管，可在无压力清洗机的情况下使用。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,4
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|305 x 156 x 137
如果您对WB 120有任何疑问，请联系卡赫官方售后或者经销商
视频
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 冬季花园
- 清洁车库门
- 百叶窗/卷帘
- 清洁屏幕配件
- 清洁阳台围板
- 清洁窗台