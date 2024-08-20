当与可互换的通用附件结合使用时，Kärcher的WB 130旋转清洗刷特别适用于油漆、玻璃或塑料等表面。强力旋转确保有效彻底清洁。清洗刷有一个释放杆，可以在不接触灰尘的情况下快速轻松地更换附件，并配有一个透明的盖子，提供令人印象深刻的清洁体验。如果需要，也可以使用洗涤剂，并将刷子连接到压力清洗机上。清洗刷适用于K 2至K 7范围内的所有Kärcher压力垫圈。这两种可互换的汽车和自行车以及家庭和花园附件可单独提供，特别适用于精致或耐腐蚀的表面。