由于其柔软的微纤维，特别适合清洁汽车和摩托车，其透明盖提供了令人印象深刻的清洁效果。强力旋转确保有效彻底清洁。由于释放杆的作用，创新的可互换汽车和自行车附件可以快速、轻松地更换，且不会接触灰尘。由于采用了巧妙的钩环扣件，两部分附件的布料部分可以在清洁后移除，并在60°C的温度下在机器中清洗。旋转清洗刷适用于所有Kärcher K 2至K 7级压力清洗机。如果需要，也可以使用洗涤剂，并将刷子连接到压力清洗机上。WB 130旋转清洗刷的两个可互换通用附件和家庭及花园附件分别提供，适用于所有光滑表面，尤其适用于耐腐蚀表面。