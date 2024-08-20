WB 130旋转清洁刷-软毛
温和清洁汽车和摩托车：带有创新可拆卸微纤维汽车和自行车附件的旋转清洗刷。可在60°C下机洗。
由于其柔软的微纤维，特别适合清洁汽车和摩托车，其透明盖提供了令人印象深刻的清洁效果。强力旋转确保有效彻底清洁。由于释放杆的作用，创新的可互换汽车和自行车附件可以快速、轻松地更换，且不会接触灰尘。由于采用了巧妙的钩环扣件，两部分附件的布料部分可以在清洁后移除，并在60°C的温度下在机器中清洗。旋转清洗刷适用于所有Kärcher K 2至K 7级压力清洗机。如果需要，也可以使用洗涤剂，并将刷子连接到压力清洗机上。WB 130旋转清洗刷的两个可互换通用附件和家庭及花园附件分别提供，适用于所有光滑表面，尤其适用于耐腐蚀表面。
特点和好处
旋转刷头
- 柔和和高效的清洁作用
通过释放杆更换附件
- 更快、更容易地更换附件，不接触灰尘。
- 始终保持双手清洁
- 为不同的应用程序选择正确的附件
创新型微纤维附件，带钩环紧固件，可拆卸且可清洗
- 可在60℃以下机洗。
- 附件可以很快再次使用，无需付出任何努力。
特别温和的清洁
- 是清洁油漆等易损表面的理想选择。
将刷子连接到压力清洗器上的洗涤剂应用
- 强力和高效的清洗作用
透明的外壳
- 强大的技术为您带来的愉快的清洁体验。
综合猪鬃
- 减少喷水，保护使用者和周围环境。
与花园水管适配器兼容
- 连接至花园软管，可在无压力清洗机的情况下使用。
技术说明
技术数据
|纤维布
|75%涤纶，25%聚酰胺
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,4
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|305 x 156 x 137
如果您对WB 120有任何疑问，请联系卡赫官方售后或者经销商
应用领域
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁