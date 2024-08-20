WB 7 Plus 三合一清洁刷
这款WB 7 Plus三合一巧妙地将泡沫喷射、高压扁平喷嘴和软刷结合在一起。
WB 7 Plus三合一清洁刷巧妙结合了三个重要功能。喷洒泡沫，用高压扁平水流冲洗顽固的污垢，或者用软毛刷彻底清洗——甚至不需要更换配件。在刷子的握柄区域，可以旋转调节所需要的功能。这款清洁刷用途广泛，既节省时间，使用又舒适，而且拥有完美的清洁效果，可用于油漆、玻璃或者塑料等脆弱的表面清洁。一体集成清洁剂槽，工作时间更长，避免频繁添加。
特点和好处
三合一产品，结合三个基本清洁功能：泡沫喷射、高压喷洗和清洁刷
- 基本功能的组合在，带来更广泛的应用
- 提升了高效清洁的便利性
在刷子握把区域，可以快速直观地选择所需的功能
- 直观的功能选择
- 高效清洁，无需更换配件
清洁剂槽集成于刷头内
- 强力泡沫能迅速彻底去除顽固污垢
- 使用时间更长，无需频繁添加清洁剂，节约时间
刷毛柔软，适用于许多不同的表面
- 温和清洁，比如油漆、玻璃、塑料等脆弱表面
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,8
|重量（含包装） (kg)
|1,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|377 x 264 x 223
视频
应用领域
- 百叶窗/卷帘
- 清洁车库门
- 车辆
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 冬季花园
- 清洁阳台围板
- 清洁窗台
- 清洁屏幕配件