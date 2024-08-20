WB 7 Plus 三合一清洁刷

这款WB 7 Plus三合一巧妙地将泡沫喷射、高压扁平喷嘴和软刷结合在一起。

WB 7 Plus三合一清洁刷巧妙结合了三个重要功能。喷洒泡沫，用高压扁平水流冲洗顽固的污垢，或者用软毛刷彻底清洗——甚至不需要更换配件。在刷子的握柄区域，可以旋转调节所需要的功能。这款清洁刷用途广泛，既节省时间，使用又舒适，而且拥有完美的清洁效果，可用于油漆、玻璃或者塑料等脆弱的表面清洁。一体集成清洁剂槽，工作时间更长，避免频繁添加。

特点和好处
三合一产品，结合三个基本清洁功能：泡沫喷射、高压喷洗和清洁刷
  • 基本功能的组合在，带来更广泛的应用
  • 提升了高效清洁的便利性
在刷子握把区域，可以快速直观地选择所需的功能
  • 直观的功能选择
  • 高效清洁，无需更换配件
清洁剂槽集成于刷头内
  • 强力泡沫能迅速彻底去除顽固污垢
  • 使用时间更长，无需频繁添加清洁剂，节约时间
刷毛柔软，适用于许多不同的表面
  • 温和清洁，比如油漆、玻璃、塑料等脆弱表面
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 0,8
重量（含包装） (kg) 1,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 377 x 264 x 223

视频

应用领域
  • 百叶窗/卷帘
  • 清洁车库门
  • 车辆
  • 适用于摩托车和脚踏车的清洁
  • 冬季花园
  • 清洁阳台围板
  • 清洁窗台
  • 清洁屏幕配件