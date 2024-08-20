WB 7 Plus三合一清洁刷巧妙结合了三个重要功能。喷洒泡沫，用高压扁平水流冲洗顽固的污垢，或者用软毛刷彻底清洗——甚至不需要更换配件。在刷子的握柄区域，可以旋转调节所需要的功能。这款清洁刷用途广泛，既节省时间，使用又舒适，而且拥有完美的清洁效果，可用于油漆、玻璃或者塑料等脆弱的表面清洁。一体集成清洁剂槽，工作时间更长，避免频繁添加。