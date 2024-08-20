20米4分园艺水管是中小型花园或其他场所浇水的完美选择。采用高质量多层编织材料制成，不仅握感舒适，更使其具有极佳的柔韧性，不易扭曲打结，理想的品质为高性能浇水系统提供恒定水流。更重要的是，其不含邻苯二甲酸盐(< 0.1%)、镉、钡和铅-这意味着它完全不含对人体有害的物质，但仍然耐用。其外保护层抗风化，抗紫外线，不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成，爆破压45巴。同时，令人印象深刻的高耐温性，可以在-20到+60摄氏度的环境中使用。此款产品享受15年质保。