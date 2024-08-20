使用T-Racer表面清洗机T 350，可以快速有效地清洁外部区域的大面积表面。双喷嘴旋转臂能够清除大表面上的污垢。双喷嘴旋转臂可清除大面积污垢，较之使用喷枪清洁，最多可节省50%的时间。设备的防护罩可靠地保护操作员和周围环境免受喷水影响。由于巧妙地利用了气垫船效应，T-Racer极易操控。T-Racer表面清洗机T 350具有连续压力调节功能。这意味着可以按需清洁例如石材和混凝土等的坚硬的表面以及木材等的较易损的表面。符合人体工程学的手柄可确保对车库门等垂直表面进行最佳清洁。T-Racer表面清洗机T 350适用于所有卡赫K 2至K 7等级的家庭和园艺高压清洗机。