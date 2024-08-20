T 350 T-Racer表面清洗机
使用T-Racer表面清洗机T 350可以在不产生飞溅的同时清洁大面积表面。适用于坚硬和易损表面的连续压力调节装置。用于清洁垂直表面的手柄。
使用T-Racer表面清洗机T 350，可以快速有效地清洁外部区域的大面积表面。双喷嘴旋转臂能够清除大表面上的污垢。双喷嘴旋转臂可清除大面积污垢，较之使用喷枪清洁，最多可节省50%的时间。设备的防护罩可靠地保护操作员和周围环境免受喷水影响。由于巧妙地利用了气垫船效应，T-Racer极易操控。T-Racer表面清洗机T 350具有连续压力调节功能。这意味着可以按需清洁例如石材和混凝土等的坚硬的表面以及木材等的较易损的表面。符合人体工程学的手柄可确保对车库门等垂直表面进行最佳清洁。T-Racer表面清洗机T 350适用于所有卡赫K 2至K 7等级的家庭和园艺高压清洗机。
特点和好处
双路旋转扁平喷嘴
- 良好的区域性能--是清洁大面积区域的理想选择。
防溅罩
- 没有回溅的清洗
压力调整
- 根据清洁任务的类型不断调整压力。
- 可清洁易损和坚硬的表面，如木材和石材。
手柄
- 易于清洗垂直的表面
气垫船效应
- 表面清洁器在地板上扫描式清洁，十分方便。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,5
|重量（含包装） (kg)
|1,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|712 x 280 x 971
视频
应用领域
- 家居及庭院周边区域
- 平台
- 清洁车库门
- 花园和石墙
- 道路