PrimoFlex®优质软管的直径为1/2英寸，长度为20米，非常适合浇灌任何大小的区域和花园。带有耐压增强网的三层园艺软管不含邻苯二甲酸盐 (<0.1%)、镉、钡和铅——这意味着它绝对不含对健康有害的物质。耐候性抗紫外线外层保护材料，不透明的中间层可防止藻类在软管内积聚。其清洁压力为24巴。软管还拥有令人印象深刻的-20至65°C 的耐温范围。我们为这款易弯折的园艺软管提供12 年保修。卡赫灌溉系列中的园艺软管非常灵活、坚固且抗扭结。兼具使用寿命长和易于操作这两大核心优势。卡赫是满足您浇灌需求的明智选择。