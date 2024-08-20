20米PrimoFlex®软管1/2英寸
PrimoFlex® (1/2")易弯折园艺软管长20 m，耐高温，采用耐压加固技术，不含对健康有害的物质。爆破压强为24 bar。
PrimoFlex®优质软管的直径为1/2英寸，长度为20米，非常适合浇灌任何大小的区域和花园。带有耐压增强网的三层园艺软管不含邻苯二甲酸盐 (<0.1%)、镉、钡和铅——这意味着它绝对不含对健康有害的物质。耐候性抗紫外线外层保护材料，不透明的中间层可防止藻类在软管内积聚。其清洁压力为24巴。软管还拥有令人印象深刻的-20至65°C 的耐温范围。我们为这款易弯折的园艺软管提供12 年保修。卡赫灌溉系列中的园艺软管非常灵活、坚固且抗扭结。兼具使用寿命长和易于操作这两大核心优势。卡赫是满足您浇灌需求的明智选择。
特点和好处
12年保修
- 具有长效性
三层
- 不易打结
破裂压力：24bar
- 坚固，品质保证
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
- 易操作
耐温0℃-40℃
- 坚固，品质保证
不含镉、钡、铅等有害物质
- 对人体健康和环境无害
不透明中层防止软管内藻类的形成
- 坚固耐用，品质保证
不含邻苯二甲酸类物质的高质量园艺软管
- 对人体健康和环境无害
耐候抗紫外线外层
- 坚固，品质保证
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″
|软管长度 (m)
|20
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|2,3
|重量（含包装） (kg)
|2,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|285 x 285 x 115
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁