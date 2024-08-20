在由不锈钢和PEEK制成的高质量和长寿命设计产品中，即使是水量较小的最紧凑型的高压清洗机，旋转滚刷的液压驱动使我们的专业高压清洗机具有更大的可能性。带有排水性能极佳的集成式喷杆的驱动器能应用于不同硬度的刷子附件。快速更换系统保障了配件的快速更换和对液压驱动器的安全连接。驱动器可以选择直接安装在喷枪或伸缩式喷枪上。根据不同的版本，这些附件适用于对太阳能装置、玻璃表面、易碎和粗糙的外墙以及石质或木质表面的露台进行严苛的清洁工作。在清洁外墙时，刷子自动朝上，从而减少操作员的体能消耗。此外，还可选配防溅板（4.762-621.0）和可变接头（4.481-042.0）。