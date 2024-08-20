驱动主刷
用于旋转式滚刷的液压驱动。使用我们的专业高压清洗机清洁外墙或太阳能装置。可安装在喷枪或伸缩式喷枪上。
在由不锈钢和PEEK制成的高质量和长寿命设计产品中，即使是水量较小的最紧凑型的高压清洗机，旋转滚刷的液压驱动使我们的专业高压清洗机具有更大的可能性。带有排水性能极佳的集成式喷杆的驱动器能应用于不同硬度的刷子附件。快速更换系统保障了配件的快速更换和对液压驱动器的安全连接。驱动器可以选择直接安装在喷枪或伸缩式喷枪上。根据不同的版本，这些附件适用于对太阳能装置、玻璃表面、易碎和粗糙的外墙以及石质或木质表面的露台进行严苛的清洁工作。在清洁外墙时，刷子自动朝上，从而减少操作员的体能消耗。此外，还可选配防溅板（4.762-621.0）和可变接头（4.481-042.0）。
特点和好处
旋转液压滚刷驱动无需额外的电刷驱动电机。 紧凑设计，重量轻 优质的由不锈钢和聚醚醚酮(PEEK)制成的造型。
可转换的清洁刷附件确保所有表面的最佳清洁刷。 刷子附件的有声接合设计可确保使用的安全性。 颜色编码有助于对合适的刷子附件的选择。
集成式喷雾条在整个刷子长度上均可均匀排水。
技术说明
技术数据
|水流量 (l/h)
|350 / 1000
|进水温度 (°C)
|40
|连接螺纹
|M 18
|重量（含包装） (kg)
|2,1
视频
应用领域
- 用于清洁太阳能装置、有机玻璃制成的表面和温室
- 用于清洁外墙、卷帘和百叶窗
- 用于清洁织物和薄膜箔
- 用于清洁石材或木质表面的露台