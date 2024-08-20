滴嘴
带一体式针头的止滴环可连接至Kärcher 雨水系统®的任何位置。此可调滴头可直接对植物进行灌溉。
止滴环有助于对植物直接进行灌溉，是创新型“Kärcher雨系统®”的组成部分。它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。安装快速、简单，无需工具。打开止滴环，用一体式针头在浇水软管所需位置扎出孔洞，并关闭止滴环进行固定。完成。水量可通过旋转头在0 - 10升/小时的范围内进行调节，即可避免不必要的水耗。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。
特点和好处
水量可调节
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
止滴环一体式针头
- 安装无需使用工具
固定于Kärcher 雨水系统®软管
- 灵活、精确安装。
可重复密封的止滴环
- 项圈可以灵活地连接，需要时可拆除。
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|输出量，4 巴 (l/h)
|10
|颜色
|黑色
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- 滴嘴: 5 件
设备
- 水量可调节
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地