止滴环有助于对植物直接进行灌溉，是创新型“Kärcher雨系统®”的组成部分。它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。安装快速、简单，无需工具。打开止滴环，用一体式针头在浇水软管所需位置扎出孔洞，并关闭止滴环进行固定。完成。水量可通过旋转头在0 - 10升/小时的范围内进行调节，即可避免不必要的水耗。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。