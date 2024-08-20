The end piece is part of the Kärcher Rain System®.它可对Kärcher雨水系统® 的软管或滴灌管进行封堵，即此系统可单独并灵活用于各种花园灌溉条件。可在已敷设或已截短的软管的任何一点进行连接。软管安装极其简单，无需使用工具。软管只需与末端部件进行压接并用一个活接头螺母进行固定即可。Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。此系统的最大工作压力为4巴，并配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合经济、按需控制灌溉用水。 此末端部件是Kärcher雨水系统®的组成部分