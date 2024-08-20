微滴喷嘴
它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。可调滴喷嘴可按需进行调整。
止喷环是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。安装快速、简单，无需工具。打开止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭时，止喷环就会可靠固定于软管上。可通过旋转头在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可根据要求和出于节水的目的在0 - 10升/小时的范围内进行调节。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。
特点和好处
固定于Kärcher 雨水系统®软管
- 灵活、精确安装。
水量可调节
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
止滴环一体式针头
- 安装无需使用工具
可调喷头
- 喷水角度的简单调整。
不同喷头
- 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
可重复密封的止滴环
- 项圈可以灵活地连接，需要时可拆除。
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|输出量，4 巴 (l/h)
|55
|颜色
|黄色
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Micro喷头360°: 1 件
- Micro喷头180°: 2 件
- Micro喷头90°: 2 件
设备
- 水量可调节
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)