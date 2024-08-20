止喷环是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。安装快速、简单，无需工具。打开止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭时，止喷环就会可靠固定于软管上。可通过旋转头在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可根据要求和出于节水的目的在0 - 10升/小时的范围内进行调节。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。