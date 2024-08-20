微滴喷嘴

它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。可调滴喷嘴可按需进行调整。

止喷环是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。安装快速、简单，无需工具。打开止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭时，止喷环就会可靠固定于软管上。可通过旋转头在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可根据要求和出于节水的目的在0 - 10升/小时的范围内进行调节。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。

特点和好处
固定于Kärcher 雨水系统®软管
  • 灵活、精确安装。
水量可调节
  • 对植物进行有针对性的按需灌溉。
止滴环一体式针头
  • 安装无需使用工具
可调喷头
  • 喷水角度的简单调整。
不同喷头
  • 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
可重复密封的止滴环
  • 项圈可以灵活地连接，需要时可拆除。
技术说明

技术数据

最大压力 (bar) 4
输出量，4 巴 (l/h) 55
颜色 黄色
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • Micro喷头360°: 1 件
  • Micro喷头180°: 2 件
  • Micro喷头90°: 2 件

设备

  • 水量可调节

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 花坛、菜地
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
附件