The I-piece is part of the Kärcher Rain System®.它可将2根Kärcher雨水系统®软管或滴灌管连接在一起，并可按需进行单独调整。此I型部件是将滴灌管连接至Kärcher雨水系统末端或将2个Kärcher雨水系统连接在一起的理想选择。软管安装极其简便，无需使用任何工具。软管只需与I型部件进行压接并用一个活接头螺母进行固定即可。Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。这一高效灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带滴水和止喷环的1/2”软管，可单独适用于几乎所有类型的花园并且与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。 此I型部件是Kärcher雨水系统®的组成部分