浸泡软管
得益于其均匀的水量输出，这款25m长的滴流软管非常适合高效地浇灌树篱和灌木。软管可延长至50m。
这款25米长的滴流软管是卡赫Rain System®雨水系统的一部分。水从软管沿整个长度均匀滴落，并准确地落在需要的地方。这可实现对树篱和灌木的极为有效的浇灌。软管可按需缩短，以及使用 I 型连接器延长或使用 T 型连接器分支（最大软管长度：50m）。建议使用T形接头连接卡赫Rain System®雨水系统。通过侧面可调节的出水口，可以为滴流软管优化设置所需的水量。这款双层软管不含镉、钡和铅，这意味着它绝对不含对人体健康有害的物质。软管在高达2bar的压力下运行最为理想。软管组件的安装非常容易，不需要使用任何工具。卡赫Rain System®雨水系统结合了微滴灌和传统浇灌的优点，可在高达4bar的压力下工作，并且可以单独适应几乎所有类型的花园。
特点和好处
Kärcher 雨水系统®滴灌管
- 沿植物直接灌溉。
可延长至 50 m
- 用于整根软管。
优质花园水管
- 环保、对健康无害。
不含镉、钡、铅
- 环保、对健康无害。
防冻
- 可将软管置于室外过冬。
滴灌管的最佳工作压力为2巴
- 用于整根软管。
也可进行地下敷设。
- 可将滴灌管埋在5厘米深的松散土壤层下。
长25 m
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″
|软管长度 (m)
|25
|最大压力 (bar)
|4
|输出量，4 巴 (l/h)
|625
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,3
|重量（含包装） (kg)
|1,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|235 x 455 x 29
设备
- 防冻
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 绿篱、灌木
- 成行种植