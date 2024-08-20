这款25米长的滴流软管是卡赫Rain System®雨水系统的一部分。水从软管沿整个长度均匀滴落，并准确地落在需要的地方。这可实现对树篱和灌木的极为有效的浇灌。软管可按需缩短，以及使用 I 型连接器延长或使用 T 型连接器分支（最大软管长度：50m）。建议使用T形接头连接卡赫Rain System®雨水系统。通过侧面可调节的出水口，可以为滴流软管优化设置所需的水量。这款双层软管不含镉、钡和铅，这意味着它绝对不含对人体健康有害的物质。软管在高达2bar的压力下运行最为理想。软管组件的安装非常容易，不需要使用任何工具。卡赫Rain System®雨水系统结合了微滴灌和传统浇灌的优点，可在高达4bar的压力下工作，并且可以单独适应几乎所有类型的花园。