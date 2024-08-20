喷嘴套件是Kärcher 雨水系统® 的扩展套件，包含5个止滴环、10个密封件和止喷环 (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) 以及5个地钉。止滴和止喷环可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。止滴和止喷环的安装快速、简单，无需任何工具。打开止滴和止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭后止滴和止喷环就会可靠固定于软管上。止滴环的容水量可按需进行调整（0-10升/小时）。可旋转的止喷环头可在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可在0 - 55 升/小时的范围内进行调节，节约资金和资源。软管上不必要的孔洞可用密封环再次进行可靠密封。Kärcher雨水系统®的最大工作压力为4巴，结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，并可单独适用于几乎所有类型的花园。