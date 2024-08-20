微灌喷嘴套件
喷嘴套件包含固定到Kärcher雨水系统®的各种喷嘴、密封件和止滴环，对高效的灌溉体系进行单独扩展。
喷嘴套件是Kärcher 雨水系统® 的扩展套件，包含5个止滴环、10个密封件和止喷环 (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) 以及5个地钉。止滴和止喷环可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。止滴和止喷环的安装快速、简单，无需任何工具。打开止滴和止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭后止滴和止喷环就会可靠固定于软管上。止滴环的容水量可按需进行调整（0-10升/小时）。可旋转的止喷环头可在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可在0 - 55 升/小时的范围内进行调节，节约资金和资源。软管上不必要的孔洞可用密封环再次进行可靠密封。Kärcher雨水系统®的最大工作压力为4巴，结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，并可单独适用于几乎所有类型的花园。
特点和好处
Kärcher 雨水系统®拓展套件
- 用于Kärcher 雨水系统®拓展
可对喷嘴和止滴环的水量进行调节
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
固定于Kärcher 雨水系统®软管
- 灵活、精确安装。
带一体式针头的止滴环
- 安装无需使用工具
带止喷环的可调喷头
- 可对喷水角度进行简单、最佳调整。
带不同喷头的止喷环
- 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
可重复密封的止滴环
- 项圈可以灵活地连接，需要时可拆除。
带标识工具的地钉
- 决定最佳插入深度。
带橡胶圈的地钉，用于固定
- 便于插入土壤。
密封环内侧有胶化表面
- 对软管上的止滴环孔洞进行可靠封堵。
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- 滴嘴: 5 件
- 止水圈 密封圈: 10 件
- 软管插杆: 5 件
- Micro喷头360°: 2 件
- Micro喷头180°: 4 件
- Micro喷头90°: 4 件
设备
- 水量可调节
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)