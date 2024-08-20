微灌喷嘴套件

喷嘴套件包含固定到Kärcher雨水系统®的各种喷嘴、密封件和止滴环，对高效的灌溉体系进行单独扩展。

喷嘴套件是Kärcher 雨水系统® 的扩展套件，包含5个止滴环、10个密封件和止喷环 (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) 以及5个地钉。止滴和止喷环可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。止滴和止喷环的安装快速、简单，无需任何工具。打开止滴和止喷环后，仅简单地将其一体式针头刺入软管。关闭后止滴和止喷环就会可靠固定于软管上。止滴环的容水量可按需进行调整（0-10升/小时）。可旋转的止喷环头可在水平和垂直方向调整喷水角度。喷嘴的水量可在0 - 55 升/小时的范围内进行调节，节约资金和资源。软管上不必要的孔洞可用密封环再次进行可靠密封。Kärcher雨水系统®的最大工作压力为4巴，结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，并可单独适用于几乎所有类型的花园。

特点和好处
Kärcher 雨水系统®拓展套件
  • 用于Kärcher 雨水系统®拓展
可对喷嘴和止滴环的水量进行调节
  • 对植物进行有针对性的按需灌溉。
固定于Kärcher 雨水系统®软管
  • 灵活、精确安装。
带一体式针头的止滴环
  • 安装无需使用工具
带止喷环的可调喷头
  • 可对喷水角度进行简单、最佳调整。
带不同喷头的止喷环
  • 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
可重复密封的止滴环
  • 项圈可以灵活地连接，需要时可拆除。
带标识工具的地钉
  • 决定最佳插入深度。
带橡胶圈的地钉，用于固定
  • 便于插入土壤。
密封环内侧有胶化表面
  • 对软管上的止滴环孔洞进行可靠封堵。
技术说明

技术数据

最大压力 (bar) 4
颜色 黑色
重量 (kg) 0,2
重量（含包装） (kg) 0,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 15 x 24 x 54

Scope of supply

  • 滴嘴: 5 件
  • 止水圈 密封圈: 10 件
  • 软管插杆: 5 件
  • Micro喷头360°: 2 件
  • Micro喷头180°: 4 件
  • Micro喷头90°: 4 件

设备

  • 水量可调节

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 花坛、菜地
  • 滴灌各类盆装植物
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
附件