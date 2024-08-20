带过滤器的减压器是Kärcher雨水系统®的一部分。它将12巴的最大输入压力减小到4巴的压力后进行输出，并安装于进料软管和Kärcher 雨水系统®之间。微尘过滤器可防止灰尘颗粒进入该系统。过滤器的内嵌式接头拆卸和清洁方便。输入端配有龙头连接件，可与一切现有快速连接系统兼容。输出端与Kärcher雨水系统® 的软管或滴灌管连接。软管可直接连接并用一个活接头螺母固定，无需任何工具。高效的Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。最大工作压力为4巴，可单独用于几乎所有类型的花园作业并且基于不同需要与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。