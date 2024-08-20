减压器和微尘过滤器
带过滤器的减压器将最大输入压力降低到4巴，即Kärcher雨水系统®的最佳压力。过滤器可防止灰尘颗粒进入Kärcher雨水系统® 。
带过滤器的减压器是Kärcher雨水系统®的一部分。它将12巴的最大输入压力减小到4巴的压力后进行输出，并安装于进料软管和Kärcher 雨水系统®之间。微尘过滤器可防止灰尘颗粒进入该系统。过滤器的内嵌式接头拆卸和清洁方便。输入端配有龙头连接件，可与一切现有快速连接系统兼容。输出端与Kärcher雨水系统® 的软管或滴灌管连接。软管可直接连接并用一个活接头螺母固定，无需任何工具。高效的Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。最大工作压力为4巴，可单独用于几乎所有类型的花园作业并且基于不同需要与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。
特点和好处
一体式过滤器
- 防止灰尘颗粒进入Kärcher雨水系统。
一体式减压阀
- 将 最大为12巴的输入压力减小到4巴的输出压力。
可拆卸过滤器内嵌
- 过滤器清洁方便。
符合人体工学的外形
- 易于使用
技术说明
技术数据
|连接螺纹
|G3/4
|最大压力 (bar)
|12
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|250 x 470 x 470
Scope of supply
- G3/4水龙头转接头
- 包括过滤器
设备
- Kärcher Rain System®软管用接头
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地