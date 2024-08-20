Kärcher 雨盒
Kärcher雨盒配有过滤器、止滴环、连接部件和软管，是花园高效灌溉作业的理想型启动装置，并随时可供连接。
Kärcher雨盒是花园进行高效、节能、按需灌溉的理想型启动套件。Kärcher 雨盒包含一个带与水龙头连接的G3 / 4大小头 的G1水龙头连接头、2个管接头、1个过滤器、15米长的Kärcher 雨水系统®软管（包括进水软管和止滴环附件）、10米滴灌管、4个带调节阀的T型部件、4个I型部件、10个止滴环和5个用于固定软管的地钉。所有部件的安装无需使用工具。止滴环可固定到Kärcher雨水系统®软管并可按需进行调整（0-10升/小时）。整根滴灌管均衡滴水，并可通过T型部件上的可调三通进行最佳调整。此系统的最大工作压力为4巴，可单独用于几乎所有类型的花园作业并且基于不同需要与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。
特点和好处
成套套件
- 成套Kärcher 雨水系统®启动套件。
- 可随时使用：套件中包括所有与系统相关的组件。
带水量调节器的止滴环
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
固定于Kärcher 雨水系统®软管
- 灵活、精确安装。
带一体式针头的止滴环
- 安装无需使用工具
可重复密封的滴水喷嘴
- 止滴环可根据需要灵活地进行安装或拆除。
可控组件数
- 无需拓展规划。
一体式Kärcher 雨水系统®软管
- 质地柔软 随意搭配 易于铺设
带水量调节器的T型部件。
- 对滴灌进行最佳水量调节。
可拓展
- 可用其他Kärcher雨水系统®组件简单进行拓展。
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|2,7
|重量（含包装） (kg)
|3,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- 包括过滤器
- 带有水流调节功能的T型接头: 4 件
- I型接头: 4 件
- 软管塞，大型: 5 件
- 滴嘴: 10 件
- 软管插杆: 5 件
- 细流软管: 10 m
- Kärcher Rain System®软管: 1/2″, 1 x 15 m
- 接头: 2 件
- 水龙头转接头，带有减速器 G1, G3/4: 1 件
设备
- 水量可调节
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地
- 绿篱、灌木
- 成行种植