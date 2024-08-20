Kärcher雨盒是花园进行高效、节能、按需灌溉的理想型启动套件。Kärcher 雨盒包含一个带与水龙头连接的G3 / 4大小头 的G1水龙头连接头、2个管接头、1个过滤器、15米长的Kärcher 雨水系统®软管（包括进水软管和止滴环附件）、10米滴灌管、4个带调节阀的T型部件、4个I型部件、10个止滴环和5个用于固定软管的地钉。所有部件的安装无需使用工具。止滴环可固定到Kärcher雨水系统®软管并可按需进行调整（0-10升/小时）。整根滴灌管均衡滴水，并可通过T型部件上的可调三通进行最佳调整。此系统的最大工作压力为4巴，可单独用于几乎所有类型的花园作业并且基于不同需要与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。