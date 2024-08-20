卡赫Rain System®雨水软管

卡赫Rain System®雨水软管为卡赫Rain System®雨水系统供水。各种可调节的应用组件可以直接连接到软管上。

卡赫Rain System®雨水软管是 Kärcher Rain System®的关键部件，它在系统内均匀分配水量。滴嘴、密封圈和微型喷嘴可以最佳方式固定在软管上。软管可按需缩短，使用 I 型连接器延长或使用 T 型连接器分支。例如，滴灌软管可以连接在软管的末端。软管长10m。耐压钢筋网不含镉、钡和铅，这意味着它绝对不含对人体健康有害的物质。耐候抗紫外线外层保护材料，不透明中间层可防止藻类在软管内堆积。软管组装非常简单，不需要使用任何工具。卡赫Rain System®雨水系统结合了微滴灌和传统浇灌的优点，在高达4bar的压力下工作，并具有带滴灌和微型喷嘴的1/2英寸软管。卡赫Rain System®雨水系统可以单独适应几乎所有类型的机器，并与 SensoTimer感应计时器完美配合，满足您所需要的浇灌控制。

特点和好处
Kärcher 雨水系统®供给管
  • 止滴环、密封环和止喷环固定简单。
优质花园水管
  • 环保、对健康无害。
不含镉、钡、铅等有害物质
  • 环保、对健康无害。
6 年质保期 耐用六年
  • 耐用。
高耐温性，温度范围从-20°C到+65°C
  • 坚固。
非透明中间层
  • 防止软管上的藻类形成。
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
  • 易操作
  • 坚固耐用
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
3层优质园艺水管
  • 质地柔软 随意搭配 易于铺设
技术说明

技术数据

直径 1/2″
软管长度 (m) 10
最大压力 (bar) 4
颜色 黑色
重量 (kg) 1,2
重量（含包装） (kg) 1,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 262 x 258 x 70

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 花坛、菜地
附件