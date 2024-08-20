卡赫Rain System®雨水软管是 Kärcher Rain System®的关键部件，它在系统内均匀分配水量。滴嘴、密封圈和微型喷嘴可以最佳方式固定在软管上。软管可按需缩短，使用 I 型连接器延长或使用 T 型连接器分支。例如，滴灌软管可以连接在软管的末端。软管长10m。耐压钢筋网不含镉、钡和铅，这意味着它绝对不含对人体健康有害的物质。耐候抗紫外线外层保护材料，不透明中间层可防止藻类在软管内堆积。软管组装非常简单，不需要使用任何工具。卡赫Rain System®雨水系统结合了微滴灌和传统浇灌的优点，在高达4bar的压力下工作，并具有带滴灌和微型喷嘴的1/2英寸软管。卡赫Rain System®雨水系统可以单独适应几乎所有类型的机器，并与 SensoTimer感应计时器完美配合，满足您所需要的浇灌控制。