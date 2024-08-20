带水流调节器的T型接头
这一带调节阀的T型部件可与3个Kärcher水系统®软管或滴灌管进行连接。斜三通可调节，并可与滴灌管完美连接。
这一带调节阀的T型部件是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它可与三根Kärcher雨水系统®软管或滴灌管进行连接，并允许两根软管管线进行单独敷设。也就是说，该系统可完全满足个性化的需求。斜三通可调节流量，因此也可调节压力，非常适合与滴灌管进行连接。软管安装极其简便，无需使用任何工具。软管只需与T型部件进行压接并用一个活接头螺母进行固定即可。这一高效 的Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，最大工作压力为4巴，并配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。
特点和好处
可调斜三通
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
- 斜三通非常适合用作滴灌管接头。
带三个连接头的T型部件。
- 用于连接Kärcher 雨水系统® 软管和滴灌管。
符合人体工学的外形
- 易于使用
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- 带有水流调节功能的T型接头: 2 件
设备
- 水量可调节
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地