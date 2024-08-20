这一带调节阀的T型部件是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它可与三根Kärcher雨水系统®软管或滴灌管进行连接，并允许两根软管管线进行单独敷设。也就是说，该系统可完全满足个性化的需求。斜三通可调节流量，因此也可调节压力，非常适合与滴灌管进行连接。软管安装极其简便，无需使用任何工具。软管只需与T型部件进行压接并用一个活接头螺母进行固定即可。这一高效 的Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，最大工作压力为4巴，并配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。