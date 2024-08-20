带水流调节器的T型接头

这一带调节阀的T型部件可与3个Kärcher水系统®软管或滴灌管进行连接。斜三通可调节，并可与滴灌管完美连接。

这一带调节阀的T型部件是Kärcher 雨水系统®的组成部分。它可与三根Kärcher雨水系统®软管或滴灌管进行连接，并允许两根软管管线进行单独敷设。也就是说，该系统可完全满足个性化的需求。斜三通可调节流量，因此也可调节压力，非常适合与滴灌管进行连接。软管安装极其简便，无需使用任何工具。软管只需与T型部件进行压接并用一个活接头螺母进行固定即可。这一高效 的Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势，最大工作压力为4巴，并配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合控制灌溉用水。

特点和好处
可调斜三通
  • 对植物进行有针对性的按需灌溉。
  • 斜三通非常适合用作滴灌管接头。
可调斜三通
带三个连接头的T型部件。
  • 用于连接Kärcher 雨水系统® 软管和滴灌管。
符合人体工学的外形
  • 易于使用
技术说明

技术数据

最大压力 (bar) 4
颜色 黑色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • 带有水流调节功能的T型接头: 2 件

设备

  • 水量可调节

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 花坛、菜地
附件