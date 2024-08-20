软管地钉

地钉用于敷设和固定Kärcher雨水系统®软管或滴灌管。连接点上的一体式橡胶密封圈确保固定牢固。

地钉是Kärcher雨水系统®的组成部分。它在所需位置对Kärcher雨水系统® 的软管或滴灌管进行可靠固定，并于地面保持必要的间距。17厘米长的地钉配有一个标记工具，可方便定义最佳插入深度。连接点上的橡胶密封圈用于软管的可靠固定。Kärcher 雨水系统®结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。这一高效的Kärcher 雨水系统®灌溉系统的最大工作压力为4巴，并配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。

特点和好处
锋利的地钉
橡胶圈固定
坚固耐用的设计
  • 非常坚固的地钉。
标识工具
  • 决定最佳插入深度。
符合人体工学的外形
  • 易于使用
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 24 x 25 x 169

Scope of supply

  • 软管插杆: 5 件

视频

应用领域
  • 花园灌溉
  • 花坛、菜地
