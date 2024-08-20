密封环
它们可连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置。它们安装简便，并能对不再需要的孔洞进行可靠密封。
密封环是“Kärcher雨水系统®”的组成部分。它们可快速连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置，并被用于对不再需要的孔洞进行可靠密封。这归功于其橡化表面和内部的一体式销钉使。安装快速、简单，无需工具。将销钉刺入待密封的孔洞，关闭止滴环。软管被可靠密封，并能被继续使用，且不存在不必要的水浪费。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。
特点和好处
可重复密封的止滴环
- 止滴环可根据需要灵活地进行安装或拆除。
固定于Kärcher 雨水系统®软管
- 灵活、精确安装。
胶化表面含内侧销
- 对软管上的止滴环孔洞进行简单封堵
- Kärcher 雨水系统® 软管可继续高效使用
胶化表面含内侧销
技术说明
技术数据
|最大压力 (bar)
|4
|颜色
|黑色
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- 止水圈 密封圈: 5 件
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地