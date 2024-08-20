密封环是“Kärcher雨水系统®”的组成部分。它们可快速连接至Kärcher雨水系统®软管的任何位置，并被用于对不再需要的孔洞进行可靠密封。这归功于其橡化表面和内部的一体式销钉使。安装快速、简单，无需工具。将销钉刺入待密封的孔洞，关闭止滴环。软管被可靠密封，并能被继续使用，且不存在不必要的水浪费。这一高效的“Kärcher 雨水系统®”灌溉系统的最大工作压力为4巴，配备一根带止滴和止喷环的1/2“软管，并结合了微滴灌溉系统和传统灌溉系统的优势。Kärcher 雨水系统®可单独适用于几乎所有类型的花园，并与SensoTimer完美结合按需控制灌溉用水。