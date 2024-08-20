RM 824 ASF超级液体珍珠蜡

助干、保护、护理三合一。珍珠液蜡能使水膜快速破裂，从而实现干燥。硬水状态效果尤佳。

极品珍珠蜡 RM 824 Classic是一种高效助干剂，适合用于车辆清洗系统以及高压清洗机。当用于水硬度中等至硬水时，此款护理剂效果卓越；它可以使大面积水膜上迅速破裂，从而确保拥有极佳的干燥结果。蜡可以提高漆面光泽度，而且符合VDA标准，不含矿物油和矿物类碳氢化合物。此外，所含的表面活性剂是可生物降解的，符合根据EEC 648/2004标准。每升珍珠蜡可满足83辆汽车的使用，非常经济。

技术说明

技术数据

包装规格 (l) 20
包装装置 (件) 1
pH 4
重量 (kg) 19,8
重量（含包装） (kg) 21,6
尺寸(长x宽x高) (mm) 260 x 240 x 440
产品
  • 高效的助干剂，适用于车辆清洗设备和高压清洗机使用
  • 使大面积水膜快速破裂
  • 非常良好的干燥效果
  • 使用中高硬度水时有效
  • 提高漆面的光泽度
  • 符合VDA
  • 表面活性劑可生物降解，符合EEC 648/2004
  • 不含NTA
  • 不含矿物油
RM 824 ASF超级液体珍珠蜡
RM 824 ASF超级液体珍珠蜡
RM 824 ASF超级液体珍珠蜡
RM 824 ASF超级液体珍珠蜡
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據歐盟指令的警告及安全建議
  • H318 造成严重眼损伤
  • H412 对水生生物有害并具有长期持续影响
  • P273 避免释放到环境中。
  • P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
应用领域
  • 汽车
  • 商用车辆清洗
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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