极品珍珠蜡 RM 824 Classic是一种高效助干剂，适合用于车辆清洗系统以及高压清洗机。当用于水硬度中等至硬水时，此款护理剂效果卓越；它可以使大面积水膜上迅速破裂，从而确保拥有极佳的干燥结果。蜡可以提高漆面光泽度，而且符合VDA标准，不含矿物油和矿物类碳氢化合物。此外，所含的表面活性剂是可生物降解的，符合根据EEC 648/2004标准。每升珍珠蜡可满足83辆汽车的使用，非常经济。