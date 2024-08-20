␍10m 伸缩式喷枪 TL 10 C
碳纤维伸缩枪TL 10 C，具有长达10米的延伸距离和实用的快速释放紧固件。可用于清洁外墙、窗户或太阳能电池板的等诸多场景。
除了在高压或低压下清洁窗户、外墙和太阳能电池板等多种应用领域外，伸缩式喷枪TL 10 C 还可以用于吸尘作业，例如吸取尘管道上的灰尘。TL 10 C由优质碳纤维制成，得益于实用的快速释放紧固件和免工具可调夹力技术，其延伸距离可达10米，其最大的硬度和最小的重量给用户留下深刻印象。集成式防扭曲装置以及可旋转的底座，实现更安全、更符合人体工学的作业。底座还有一个挂钩，用于对背带的安全连接。
特点和好处
多用途使用用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
最大化符合人体工学喷枪的防旋转锁可确保安全且符合人体工学的作业。 快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
极具用户友好特性可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
- 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
- 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明
技术数据
|收缩管长度 (m)
|2,2 - 10
|进水温度 (°C)
|max. 60
|Elements
|7
|连接螺纹
|M 18
|重量（含包装） (kg)
|9,3
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
视频
应用领域
- 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁
- 也能够进行高处吸尘