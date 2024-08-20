除了在高压或低压下清洁窗户、外墙和太阳能电池板等多种应用领域外，伸缩式喷枪TL 10 C 还可以用于吸尘作业，例如吸取尘管道上的灰尘。TL 10 C由优质碳纤维制成，得益于实用的快速释放紧固件和免工具可调夹力技术，其延伸距离可达10米，其最大的硬度和最小的重量给用户留下深刻印象。集成式防扭曲装置以及可旋转的底座，实现更安全、更符合人体工学的作业。底座还有一个挂钩，用于对背带的安全连接。