␍10m 伸缩式喷枪 TL 10 C

碳纤维伸缩枪TL 10 C，具有长达10米的延伸距离和实用的快速释放紧固件。可用于清洁外墙、窗户或太阳能电池板的等诸多场景。

除了在高压或低压下清洁窗户、外墙和太阳能电池板等多种应用领域外，伸缩式喷枪TL 10 C 还可以用于吸尘作业，例如吸取尘管道上的灰尘。TL 10 C由优质碳纤维制成，得益于实用的快速释放紧固件和免工具可调夹力技术，其延伸距离可达10米，其最大的硬度和最小的重量给用户留下深刻印象。集成式防扭曲装置以及可旋转的底座，实现更安全、更符合人体工学的作业。底座还有一个挂钩，用于对背带的安全连接。

特点和好处
␍10m 伸缩式喷枪 TL 10 C: 多用途使用
多用途使用
用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
␍10m 伸缩式喷枪 TL 10 C: 最大化符合人体工学
最大化符合人体工学
喷枪的防旋转锁可确保安全且符合人体工学的作业。 快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
␍10m 伸缩式喷枪 TL 10 C: 极具用户友好特性
极具用户友好特性
可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
  • 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
  • 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明

技术数据

收缩管长度 (m) 2,2 - 10
进水温度 (°C) max. 60
Elements 7
连接螺纹 M 18
重量（含包装） (kg) 9,3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin

视频

应用领域
  • 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁
  • 也能够进行高处吸尘
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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