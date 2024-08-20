␍14m伸缩式喷枪 TL 14 C

以最小的重量获得最大的硬度：碳纤维制成的伸缩式喷枪TL 14 C。具有达14米的巨大有效作业范围、多功能特性和易于使用的快速释放紧固件。

由刚性轻质碳纤维制成的伸缩式喷枪TL 14 C的有效作业作用范围可达14米，可提供近乎无穷的应用领域。它可用于使用渗透水清洁窗户、外墙或太阳能电池板，以及高压和低压应用，甚至可用于排水沟等区域的吸尘操作。由于采用了创新的快拆式紧固件，它的收缩和延伸非常简单，夹力也可以单独设置和调整，无需使用任何工具。产品具有带挂钩的可旋转底座（用于连接背带）以及独特的防扭曲保护，确保非常安全和符合人体工学的工况。

特点和好处
␍14m伸缩式喷枪 TL 14 C: 多用途使用
多用途使用
用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
␍14m伸缩式喷枪 TL 14 C: 最大化符合人体工学
最大化符合人体工学
喷枪的防旋转锁可确保安全且符合人体工学的作业。 快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
␍14m伸缩式喷枪 TL 14 C: 极具用户友好特性
极具用户友好特性
可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
  • 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
  • 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明

技术数据

收缩管长度 (m) 2,4 - 14
进水温度 (°C) max. 60
Elements 10
连接螺纹 M 18
重量（含包装） (kg) 10,2

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin

视频

应用领域
  • 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁
  • 也能够进行高处吸尘
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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