由刚性轻质碳纤维制成的伸缩式喷枪TL 14 C的有效作业作用范围可达14米，可提供近乎无穷的应用领域。它可用于使用渗透水清洁窗户、外墙或太阳能电池板，以及高压和低压应用，甚至可用于排水沟等区域的吸尘操作。由于采用了创新的快拆式紧固件，它的收缩和延伸非常简单，夹力也可以单独设置和调整，无需使用任何工具。产品具有带挂钩的可旋转底座（用于连接背带）以及独特的防扭曲保护，确保非常安全和符合人体工学的工况。