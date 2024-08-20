␍14m伸缩式喷枪 TL 14 C
以最小的重量获得最大的硬度：碳纤维制成的伸缩式喷枪TL 14 C。具有达14米的巨大有效作业范围、多功能特性和易于使用的快速释放紧固件。
由刚性轻质碳纤维制成的伸缩式喷枪TL 14 C的有效作业作用范围可达14米，可提供近乎无穷的应用领域。它可用于使用渗透水清洁窗户、外墙或太阳能电池板，以及高压和低压应用，甚至可用于排水沟等区域的吸尘操作。由于采用了创新的快拆式紧固件，它的收缩和延伸非常简单，夹力也可以单独设置和调整，无需使用任何工具。产品具有带挂钩的可旋转底座（用于连接背带）以及独特的防扭曲保护，确保非常安全和符合人体工学的工况。
特点和好处
多用途使用用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
最大化符合人体工学喷枪的防旋转锁可确保安全且符合人体工学的作业。 快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
极具用户友好特性可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
- 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
- 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明
技术数据
|收缩管长度 (m)
|2,4 - 14
|进水温度 (°C)
|max. 60
|Elements
|10
|连接螺纹
|M 18
|重量（含包装） (kg)
|10,2
Scope of supply
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
视频
应用领域
- 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁
- 也能够进行高处吸尘