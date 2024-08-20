␍伸缩式喷枪 TL 7 F

伸缩式喷枪TL 7 F由坚固轻便的玻璃纤维制成，长度可达7米。带有实用的快速释放紧固件以实现简便的的收回和延伸。

搭配条刷和渗透水使用，该产品是清洁窗户、外墙和太阳能电池板的完美帮手，最长达7米的的伸缩式喷枪TL 7 F由玻璃纤维制成。实用的快拆式紧固件可实现舒适的收缩和延伸操作，无需其他工具夹力便可轻松地完成单独设置调整。可旋转的底座确保了非常简便且符合人体程学的工作——如有需要，可以将背带直接连接到底座上。

特点和好处
␍伸缩式喷枪 TL 7 F: 多用途使用
多用途使用
用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
␍伸缩式喷枪 TL 7 F: 最大化符合人体工学
最大化符合人体工学
快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
␍伸缩式喷枪 TL 7 F: 极具用户友好特性
极具用户友好特性
可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
  • 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
  • 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明

技术数据

收缩管长度 (m) 2 - 7
进水温度 (°C) max. 60
Elements 5
连接螺纹 M 18
重量（含包装） (kg) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment

视频

应用领域
  • 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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