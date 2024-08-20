搭配条刷和渗透水使用，该产品是清洁窗户、外墙和太阳能电池板的完美帮手，最长达7米的的伸缩式喷枪TL 7 F由玻璃纤维制成。实用的快拆式紧固件可实现舒适的收缩和延伸操作，无需其他工具夹力便可轻松地完成单独设置调整。可旋转的底座确保了非常简便且符合人体程学的工作——如有需要，可以将背带直接连接到底座上。