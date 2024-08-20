无论是使用渗透水还是高低压清洗刷清洁窗户、外墙或太阳能电池板，我们的混合伸缩式喷枪TL 7 H的伸缩量可达7米，具有多种功能。它由特殊的碳玻璃纤维混合物制成，具有极佳的刚性和极轻的重量。创新的快速释放紧固件可以方便地收缩和延伸，而集成式防扭曲装置和可旋转底座确保其最大限度地符合人体工学的设计。夹力的免工具个性化设置亦使得操作更为便捷，肩带也可与底部的挂钩搭配使用。