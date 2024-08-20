␍伸缩式喷枪 TL 7 F
多功能混合伸缩式喷枪TL 7 H由刚性和轻质碳玻璃纤维混合物制成。快速释放紧固件使其具有可伸缩性，伸缩量最大可达7米。
无论是使用渗透水还是高低压清洗刷清洁窗户、外墙或太阳能电池板，我们的混合伸缩式喷枪TL 7 H的伸缩量可达7米，具有多种功能。它由特殊的碳玻璃纤维混合物制成，具有极佳的刚性和极轻的重量。创新的快速释放紧固件可以方便地收缩和延伸，而集成式防扭曲装置和可旋转底座确保其最大限度地符合人体工学的设计。夹力的免工具个性化设置亦使得操作更为便捷，肩带也可与底部的挂钩搭配使用。
特点和好处
多用途使用用于使用渗透水清洁窗户、外墙和太阳能电池板。 用于高压清洁或使用洗刷进行低压清洁。
最大化符合人体工学喷枪的防旋转锁可确保安全且符合人体工学的作业。 快速释放紧固件，用于快速简单地松开喷枪搭扣装置。 可旋转的底座确保了简易且符合人体工学的操作。
极具用户友好特性可免工具调整快拆紧固件的夹力。 带有夹钩，可将水管引导至喷枪外。 带夹钩的底座，用于连接肩带和携带框架。
最大程度的安全性
- 可触摸且有声的拉出式停止器可避免意外拆卸。
- 绝缘的喷枪底座元件。
技术说明
技术数据
|收缩管长度 (m)
|2 - 7
|进水温度 (°C)
|max. 60
|Elements
|5
|连接螺纹
|M 18
|重量（含包装） (kg)
|4,6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
视频
应用领域
- 非常适合窗户、外墙和太阳能电池板的清洁