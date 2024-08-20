球阀

TL低压适配器包括球形阀门，用于在伸缩式喷枪上免工具安装。非常适合带有旋转高压刷的应用场景。

技术说明

技术数据

进水温度 (°C) max. 40
连接螺纹 M 22
重量（含包装） (kg) 0,9

视频

应用领域
  • 非常适合外墙和太阳能电池板清洁
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司